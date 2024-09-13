Умер актер из фильма «Парень-каратист»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Причиной смерти Чада Маккуина стала давнишняя травма, из-за которой отказали внутренние органы звезды.

Умер актер из фильма «Парень-каратист»

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Скончался один из героев фильма «Парень-каратист» (также известен как «Малыш-каратист» и «Карате Кид») Чад Маккуин. Ему было 63 года. Печальное известие опубликовал онлайн-таблоид TMZ, ссылаясь на адвоката актера Артура Баренса.

Как стало известно, смерть наступила в результате отказа внутренних органов после полученной несколько лет назад травмы. Сердце знаменитости остановилось, когда он находился на своем ранчо в Калифорнии.

«У смертного одра актера присутствовали его дети, спутница жизни и адвокат. Помимо своих ролей в Голливуде Чад был профессиональным гонщиком, участвовал в различных видах гонок, включая Baja 1000. Он выиграл мировой мини-гран-при, когда ему было всего 12 лет», — отметили журналисты.

К слову, накануне не стало заслуженного артиста России Александра Голубева. Артисту было 57 лет. Точная причина смерти пока неизвестна. По словам партнера артиста по сцене Сергея Ли, совсем недавно Голубев перенес сложную операцию, однако он до последнего скрывал свои проблемы со здоровьем. Ли посчитал, что причиной смерти стал рецидив его болезни. А другие знакомые артиста заявили, что причиной его смерти стало заражение крови после обработки раны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти артиста Андрея Иванова в зоне спецоперации.

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