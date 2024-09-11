Взаимные обвинения и мрачные пророчества: итоги дебатов Трампа и Харрис

Трамп: США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис
Фото: Alex Brandon / ТАСС
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Первая встреча кандидатов в президенты лицом к лицу завершилась.
Начавшиеся с рукопожатия дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис спустя несколько часов закончились чуть ли не со скандалом. Политики обсудили Украину, Россию, экономические вопросы и проблемы миграции в США. Об итогах — в материале 5-tv.ru.
Что пообещали?
Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кроме того, политик отметил — если Харрис станет президентом США, она уничтожит страну, «шансов на успех не будет», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах». А в заключение отметил — демократы приведут США к третьей мировой войне.
Харрис же на дебатах пыталась высказаться, но Трамп практически не давал ей это сделать. Однако ей все же удалось взять слово. Харрис пообещала создать в США самую смертоносную армию в мире, а также рассказала, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации РФ поделилась с ним кое-какой развединформацией. В заключение кандидат от демократов отметила — с решением действующего американского президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана она согласна.
Последнее слово
После дебатов Трамп отметил — диалог с оппонентом стал для него лучшим за всю его политическую карьеру, а Харрис сказала, что уже готова ко второму раунду.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему демократы обвинили Дональда Трампа в сделке со всем миром.
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