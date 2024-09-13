Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока

Коммерсант с Дальнего Востока обманул петербургских бизнесменов на четыре миллиона рублей. Предприниматели заказали у него крупную партию велосипедов. Однако фура с товаром не проехала и половину пути, как вдруг оказалась в Сибири у совершенно других людей.

Покупателям самим пришлось проводить расследование, в результате которого удалось раскрыть целую банду. Детали истории — у корреспондента «Известий» Евгения Наприенко.

Прошедший летний сезон для предпринимателей из Северной столицы оказался крайне неудачным. Горячая пора продажи велосипедов принесла не ожидаемый доход, а серьезные потери.

«Убыток составил четыре миллиона рублей, конечно, это существенно сказалось на состоянии компании», — говорит пострадавший Илья Барсентьев.

Крупную партию велосипедов бизнесмены купили в Забайкальске, но вот фуру с товаром так и не дождались.

«Неладное заподозрили, когда, грубо говоря, через день должна была приехать фура, начинаем звонить, а номера недоступны абсолютно. Мы были на связи с экспедитором все эти дни. То есть он был на связи, что все он едет, проезжает то-то», — рассказывает Барсентьев.

Спустя несколько дней заказчики смогли найти номер водителя, тот и сообщил: ему заплатили вдвое больше и попросили доставить груз в Сибирь. Предпринимателям пришлось отправиться по маршруту и самостоятельно искать товар. Выяснилось, что вместо Санкт-Петербурга дальнобойщик проехал не семь тысяч километров, а всего две тысячи и завернул в Тайшет. Надолго велосипеды здесь не задержались. Уже другой машиной товар увезли в Красноярск.

Эти кадры сняты в Тайшете грузчиками, которые и разгрузили пропавший товар. Их нанял некий Сулейман Габибов. Причем, настоящее имя мужчина, представившийся заказчиком, предпочел не говорить. Назвался Аразом и после выполненной работы расплатился с парнями. Бокс уже через несколько дней опустел.

Неприметные склады на окраине Красноярска — там и пропадает след дорогого груза. Именно такие места обычно и ищут похитители в надежде на отсутствие свидетелей и камер наблюдения.

«Просто внаглую говорят: „Мы не в курсе“, хотя на видео все видно, что фура заезжала, на каких машинах принимали, как они грузчиков принимали», — отмечает Барсентьев.

Бизнесмен уверяет: на этих кадрах уже новые владельцы груза. По легенде для водителя один из них- якобы хозяин базы Горхмаз Набили, второй — его товарищ Илькин Балакишиев. Правда, представитель настоящего хозяина склада уверяет: Горхмаз лишь брат владельца, а как фура заехала на территорию, загадка.

Куда делся груз, здесь ответить тоже не могут. Нам удалось встретиться с лжезаказчиком велосипедов. Именно Балакишиев рассчитывался наличными с водителем и грузчиками. Но, как только увидел съемочную группу, стал все отрицать.

Еще один важный человек во всей этой схеме — экспедитор. Как раз тот, кто и договаривался с бизнесменами о транспортировке груза. Ему на карту перевели полную сумму, после чего он тоже пропал.

Владельцем карты, на которую пострадавший бизнесмен переводил предоплату — почти 400 тысяч рублей, — как раз и числится Данила Пинин. В разговоре с предпринимателем он заявил, что карту кому-то отдал и доступа к ней не имеет. Тогда выяснилось, что деньги снимали именно в Москве, в разных точках города. Один из банкоматов стоит в бизнес-центре на севере столицы.

Человек, который ушел отсюда с деньгами, не учел один факт — работающую камеру наблюдения. И, получив записи с того времени, пострадавший уверен: к банкомату подходил именно Пинин. Спустя две минуты после проведенной операции он вышел из бизнес-центра.

24-летний Данила Пинин теперь ведет достаточно закрытый образ жизни. С родственниками не общается, на звонки не отвечает. Правда, уже успел пообщаться с полицейскими. На допросе были и представители компании грузоперевозчиков, через которую предприниматели и заказывали транспортировку. В фирме сейчас выясняют, куда мог пропасть груз.

«Он объяснил так, да, это снимал он. Но он передал третьим лицам, в разных районах Москвы, неизвестно кому. Указания ему давали через Telegram-боты, через Telegram-каналы, все он постирал», — заявляют в службе безопасности фирмы.

Грузоперевозки находятся под натиском преступников уже не первый год. Причем схемы каждый раз все более изощренные, считают эксперты. Дорожные похитители словно понимают, что найти их невозможно.

«Если в течение часа среагировали, то могут найти груз. Если же в данном случае через сутки, двое, трое обратятся, можно и не найти. И схемы мошенничества там разные, но больше попадают небольшие компании», — объясняет президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин.

Где сейчас колесят велосипеды, пытаются выяснить в полиции. Там уже возбудили уголовное дело.

Единственное, что волнует обманутых бизнесменов, почему ни один из фигурантов дела не задержан. Они уверены, что все факты указывают на то, что те, кто передавал деньги и общался с водителями, могут знать намного больше, чем говорят сейчас.