Парный заход: самолеты ТОФ отработали поиск подлодок в ходе учений «Океан-2024»

Самолеты ТОФ отработали поиск подводных лодок в ходе учений «Океан-2024»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Для этого использовалось сразу несколько видов воздушных средств.
Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали поиск подлодок над акваторией Японского моря. Маневры происходили в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе этого эпизода учения силы „противника“ обозначала одна из дизельных подводных лодок ТОФ», — пояснили в ведомстве.
Морские маневры происходили с участием сразу трех видов различных воздушных судов. Так, поиском и классификации условного противника над акваторией Японского моря занимались две пары дальних противолодочных самолетов ТУ-142. Им также составили компанию и по две пары Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота.
Отмечается, что все это происходило в ближней зоне ответственности ТОФ. Причем противолодочные самолеты также занимались и слежением за условным противником, для этого использовались радиолокационные и гидроакустические средства.
Что представляют из себя учения «Океан-2024»
Плановое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.
Всего в тренировке примут участие более 90 тысяч российских военнослужащих.
Участие в учениях «Океан-2024» принимает и Китай. Страна направила три корабля, одно судно и 15 самолетов, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев.
Ранее 5-tv.ru показал, как в Баренцевом море корабли Северного флота отразили атаку с воздуха в ходе учений «Океан-2024».
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