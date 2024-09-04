Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны России Павлу Попову предъявили обвинение по уголовной статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха „Патриот“ Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Средства, которые присвоили себе указанные лица, были выделены государством на функционирование парка «Патриот».

Как отметили в СК, Попов не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, однако ряд фигурантов этого уголовного дела сотрудничают со следователями и дают «изобличающие показания».

Как ранее сообщал адвокат Попова, показания против экс-замминистра обороны дают генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал обвинения в отношении бывших чиновников Минобороны серьезными, однако подчеркнул, что в степени тяжести их вины разберется суд.