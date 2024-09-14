«Я музыкальный критик»: Канухин о своей переквалификации в сериале «Комбинация»
Владимир Канухин для сериала «Комбинация» научился играть на фортепьяно
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Ради проекта актеру пришлось не только вжиться в роль композитора, но и научиться некоторым вещам с нуля.
Актер Владимир Канухин благодаря съемкам в сериале «Комбинация» может называть себя музыкальным критиком. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала.
Во время проекта ему предстояло вжиться в роль композитора суперпопулярной группы Виталия Окорокова. А это значит, что нужно было не только разбираться в новом для себя направлении, но и сыграть экспертность на экране.
«Один из таких сложных профессиональных, наверное, была именно музыкальность, так как я актер, а там нужно именно было (знать — Прим. ред.) профессиональные музыкальные понятия, музыкальные слова», — отметил Канухин.
Несмотря на это, артисту не было сложно. Ему нравилось открывать для себя новые вещи.
«Это наоборот было именно интересно, потому что я этого не знаю. А благодаря нашей „Комбинации“ я уже музыкальный, так сказать, критик», — улыбнулся Кахухин.
Помимо терминов актеру предстояло за два месяца научиться играть на фортепьяно, а также запомнить композиции хитов группы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Чурикова с ностальгией вспоминает времена взлета группы «Комбинация».
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