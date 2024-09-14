«Я музыкальный критик»: Канухин о своей переквалификации в сериале «Комбинация»

Ради проекта актеру пришлось не только вжиться в роль композитора, но и научиться некоторым вещам с нуля.

Актер Владимир Канухин благодаря съемкам в сериале «Комбинация» может называть себя музыкальным критиком. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала.

Во время проекта ему предстояло вжиться в роль композитора суперпопулярной группы Виталия Окорокова. А это значит, что нужно было не только разбираться в новом для себя направлении, но и сыграть экспертность на экране.

«Один из таких сложных профессиональных, наверное, была именно музыкальность, так как я актер, а там нужно именно было (знать — Прим. ред.) профессиональные музыкальные понятия, музыкальные слова», — отметил Канухин.

Несмотря на это, артисту не было сложно. Ему нравилось открывать для себя новые вещи.

«Это наоборот было именно интересно, потому что я этого не знаю. А благодаря нашей „Комбинации“ я уже музыкальный, так сказать, критик», — улыбнулся Кахухин.

Помимо терминов актеру предстояло за два месяца научиться играть на фортепьяно, а также запомнить композиции хитов группы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Чурикова с ностальгией вспоминает времена взлета группы «Комбинация».