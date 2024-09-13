Вопросы по линии МИД: Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент в первую очередь предоставил слово министру иностранных дел.

Тема международных отношений сегодня в центре внимания оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Президент принял в нем участие в формате видеоконференцсвязи из Ново-Огарева.

Первому он предоставил слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами. Пожалуйста, Сергей Викторович, начнем», — сказал Путин.