Вопросы по линии МИД: Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

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Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент в первую очередь предоставил слово министру иностранных дел.

Тема международных отношений сегодня в центре внимания оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Президент принял в нем участие в формате видеоконференцсвязи из Ново-Огарева.

Первому он предоставил слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами. Пожалуйста, Сергей Викторович, начнем», — сказал Путин.

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