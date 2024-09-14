«Друг и коллега»: Муцениеце поставила точку в отношениях с Чуйковым?

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Муцениеце назвала Чуйкова замечательным другом, подогрев слухи об их расставании

«Друг и коллега»: Муцениеце поставила точку в отношениях с Чуйковым?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Подписчики уверены, что между актерами больше ничего нет. На это пара всячески намекает сама.

На днях Агата Муцениеце назвала Ивана Чуйкова всего лишь другом и коллегой, когда записывала рекламу для его спектакля. Это натолкнуло фанатов пары на мысли о завершении отношений между актерами.

«Друзья, у моего замечательного друга и коллеги Вани Чуйкова есть замечательный спектакль, который называется ''Мемуары тамады''. Это очень интересный и необычный формат. Ваня там прекрасен, потому что это все ему очень идет. И это основано на реальных историях тамады. А Ваня — тамада. Все сошлось!» — подытожила актриса в социальных сетях.

Чуйков же, в свою очередь, стал чаще появляться на светских мероприятиях в одиночку. Но обе звезды пока никак не комментируют свою личную жизнь.

О романе между Агатой и Иваном стало известно этой весной. Пара подтвердила свои отношения публичным поцелуем на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV., а после — в разговоре с журналистами.

Пару дней назад Муцениеце сделала намек на то, что она теперь свободная женщина. Она опубликовала пост, в котором написала, что считает себя «золотцем», а ее мужчине с ней обязательно повезет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отношения Муцениеце и Чуйкова могли быть пиаром.

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