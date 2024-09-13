Пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Ставропольском крае

В городе Георгиевка Ставропольского края вспыхнул пожар на складе пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Георгиевске горят пиломатериалы на складе. Огонь охватил 600 квадратных метров строения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Возгорание уже удалось локализовать. В его ликвидации участвуют 35 специалистов и 14 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало.

Крупный пожар вспыхнул 10 сентября на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, огромное здание спорткомплекса вспыхнуло, как спичка. Изначально сообщалось о возгорании на 200 квадратных метрах, однако вскоре эта площадь увеличилась в четыре раза, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Сейчас следователи рассматривают версию о том, что самый легендарный самострой Северной столицы могли поджечь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 12 сентября пожар вспыхнул на складе в поселке Майский Владимирской области. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших.