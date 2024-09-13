Пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Ставропольском крае

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Возгорание уже удалось локализовать, спасатели продолжают тушить пламя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС РОССИИ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Георгиевка Ставропольского края вспыхнул пожар на складе пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Георгиевске горят пиломатериалы на складе. Огонь охватил 600 квадратных метров строения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Возгорание уже удалось локализовать. В его ликвидации участвуют 35 специалистов и 14 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало.

Крупный пожар вспыхнул 10 сентября на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, огромное здание спорткомплекса вспыхнуло, как спичка. Изначально сообщалось о возгорании на 200 квадратных метрах, однако вскоре эта площадь увеличилась в четыре раза, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Сейчас следователи рассматривают версию о том, что самый легендарный самострой Северной столицы могли поджечь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 12 сентября пожар вспыхнул на складе в поселке Майский Владимирской области. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

23:00
«Под общим небом»: Никита Михалков об уважении к культурам разных народов РФ 
22:44
Вопросы по линии МИД: Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
22:28
Смертельная провокация: чем опасна недолеченная язва
22:10
Пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Ставропольском крае
21:52
США ввели санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева
21:34
«Работаем 24 на 7»: ВСУ бегут из Курской области, чтобы не попасть в окружение

Сейчас читают

«Никакие они не Джеймсы Бонды»: в ФСБ разоблачили британскую разведку
Виделись с Лурье до сделки: как прошла первая встреча в суде по квартире Долиной
Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака