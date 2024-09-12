Пожар вспыхнул на складе площадью 720 «квадратов» во Владимирской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 97 0

Здание загорелось в ночь на 12 сентября.

Пожар вспыхнул на складе площадью 720 «квадратов» во Владимирской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В ночь на 12 сентября пожар вспыхнул на складе в поселке Майский Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: 33.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС России по Владимирской области

«В 03:27 в оперативную дежурную смену <…> поступило сообщение о пожаре складского здания по адресу: Александровский район, поселок Майский, улица Парковая, на предварительной площади 720 квадртынх метров», — говорится в сообщении.

При этом сообщения о погибших и пострадавших не поступали. Для ликвидации подара задействованы три единицы техники и десять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два завербованных в мессенджере школьника сожгли ночью вертолет в ЯНАО. Как подростки пробрались на частный аэродром и кто был их куратором — выясняют правоохранители.

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