«Под общим небом»: Никита Михалков об уважении к культурам разных народов РФ 

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Никита Михалков рассказал про важность уважения к традициям разных народов РФ

«Под общим небом»: Никита Михалков об уважении к культурам разных народов РФ 

Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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Знаменитый режиссер приехал на гастроли в Чечню со своим театром Мастерская «12».

Русский мир, созданный на основе единения ислама и православия, объединяет культуру и традиции всех народов России. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в рамках показа его спектакля «12» на сцене Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

Михалков отметил близость ислама и православия, на основе единения которых, по его мнению, и нужно строить Русский мир.

«Это (Русский мир — Прим. ред.) — обобщающий образ, включающий все те народы, которые живут под нашим общим небом, сохраняя каждый свою культуру, язык, любя и уважая традиции и культурные ценности всех сограждан большой страны», — подчеркнул народный артист РСФСР.

Михалков добавил, что очень гордится показом спектакля «12» в столице Чеченской Республики, и выразил надежду на то, что местные зрители его «поняли, почувствовали и приняли так же, как и в других регионах России».

Гастроли Мастерской «12» Никиты Михалкова» в Грозном прошли в рамках Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». В постановке, кроме самого Михалкова, приняли участие известные российские актеры Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском губернском театре прошел закрытый показ премьерного спектакля «Капитанская дочка» в постановке народного артиста России Сергея Безрукова.

«Под общим небом»: Никита Михалков об уважении к культурам разных народов РФ 

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Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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Фото: Пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

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