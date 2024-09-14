Стратегическая ценность: США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России

Наиболее важной целью считается Крым.

США призывают Киев бить по территории Российской Федерации ракетами ATACMS с «максимальной эффективностью», а не тратить ценное американское вооружение на цели, которые «не имеют большой стратегической ценности для Киева». Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«У министерства обороны имеется ограниченный запас систем большой дальности, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимальной эффективностью», — передает западное СМИ.

Как отмечается, Вашингтон требует от Киева сосредоточить огонь на важных стратегических объектах России, а не на разрозненных целях. Наиболее же «эффективным использованием ATACMS» администрация президента США Джо Байдена считает удары по Крыму и находящемуся там российскому военно-морскому флоту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия и США не разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь России.