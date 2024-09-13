Джо Байден и Кир Стармер встретятся для переговоров в Вашингтоне, где определятся в этом вопросе.

Великобритания и Соединенные Штаты не намерены давать Украине разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Переговоры должны состояться в пятницу, 13 сентября.

Как сообщает телеканал ITV, ссылаясь на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сегодня он прибудет в Вашингтон для переговоров с американским президентом Джо Байденом. Главной темой обсуждения должен стать вопрос о возможности снять запрет на использование западного дальнобойного оружия по территориям России украинской армией.

«Однако он (Стармер. — Прим. ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — уточнил автор статьи.

По его словам, Стармер и Байден в ходе встречи сформулируют совет для президента* Украины Владимира Зеленского по использованию ракет Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Запад станет участником конфликта на Украине, если разрешит боевикам киевского режима бить иностранным оружием вглубь российских территорий.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.