«Мне в ту сторону или в эту?» — Байден заблудился на лужайке перед Белым домом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Байден уточнил дорогу до расположенного за его спиной Белого дома

«Мне в ту сторону или в эту?» — Байден заблудился на лужайке перед Белым домом

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Действующий президент США снова дал повод для шуток о своем умственном состоянии.

Президент США Джо Байден после выступления перед Белым домом спросил, как ему вернуться в свою резиденцию, которая находилась ровно позади него. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» — сказал Байден после выступления.

На днях стало известно, что 81-летний Байден рассматривает возможность проведения прощального турне по Европе, Африке и Южной Америке, что позволит ему запомниться в памяти людей и заверишь свой президентский срок.

По данным американских СМИ, президент, в частности, планирует поездку в Германию, чтобы подчеркнуть свое наследие в качестве лидера НАТО, противостоящего «вторжению России на Украине».

Действующий лидер США выйдет на пенсию 20 января. До этого он хочет посетить вышеперечисленные страны, чтобы провести важные для США переговоры. Планируется также встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Байден намерен заняться после выхода на пенсию.

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