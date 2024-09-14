«Имеют наглость»: почему Волочкова обозвала дочь Успенской «несчастной ведьмой»

Знаменитая своими скандалами балерина опубликовала фото Татьяны Плаксиной с выбитыми зубами и приправила пост парой крепких словечек.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не только балерина, но и королева спорных ситуаций. Таких, как, например, недавний внезапный выпад в сторону дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Скандальная слава идет впереди звезды, и на этот раз она не подвела. Внезапно танцовщица набросилась на коллегу по цеху с оскорблениями, да еще и фото прикрепила, на котором та без зубов.

Татьяна Плаксина несколько лет назад упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть и потеряла несколько передних зубов. Только в 2023-м она вернула себе улыбку и преобразилась с помощью пластических хирургов. «Беззубое» фото легко найти в сети. Именно его Волочкова присоединила к гневному посту в личном блоге. И подписала «Жуть. Несчастная ведьма».

«Люди добрые! Эти тети когда-нибудь от меня отстанут?.. У многих теток страшных проблемы в личной жизни, но я при чем? Я готовлюсь к моему шоу. Лолочка встретит наших гостей. Вот они и скажут, хожу я по сцене или танцую! А если бы я просто появилась на сцене, то люди добрые и так мне рукоплескали», — сердилась на хейтеров балерина.

Фолловеры тут же решили, что Волочкова ненавидит Плаксину всем сердцем. Но на самом деле она просто… Ошиблась. Оказывается, помощник прислал звезде несколько фотографий. И одну из них, не замечая подвоха, она опубликовала и грубо подписала. По словам балерины, с Успенской и ее дочерью она созвонилась и прояснила ситуацию.

«Мой знакомый прислал несколько фотографий, одна из них оказалась фотографией Тани. Я без задней мысли залила пост с несколькими словами, адресованными вовсе не Тане, а тем людям, которые имеют наглость ничего из себя не представляя писать оскорбления публичным и состоявшимся личностям. Не надо сталкивать нас лбами с теми людьми, с которыми мы дружим уже много лет», — заключила танцовщица.

После оправдательных речей Волочкова показала, как репетирует в балетном зале под песни Любови Успенской. Тоже преуспевающей скандалисткой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что на королеву шансона подали очередной иск.

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