«Повод насторожиться»: как понять, что вы влюбились в психопата

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Психолог Базарова: психопаты проявляют любовь через агрессию и давление

«Повод насторожиться»: как понять, что вы влюбились в психопата

Фото: Кадр из х/ф «Американский психопат ». реж.: Мэри Хэррон, 2000г.

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Психопаты умеют очаровывать, могут казаться заботливыми и мягкими, но это лишь часть игры — этап идеализации и романтизации, чтобы заманить жертву.

В поисках любимого человека можно столкнуться с тем, кто разрушит вашу самооценку и жизнь. Некоторые делают это планомерно и осознанно в силу отклонений. Как вычислить в своем окружении психопата, пишет Газета.ру со ссылкой на психолога Валерию Базарову.

По словам специалиста, обычно у психопатов отсутствует эмпатия, они эгоистичны в своих действиях, умело манипулируют другими людьми ради собственной выгоды, а вместо любви они проявляют лишь давление и агрессию. При этом на первых порах психопаты могут быть и нежными, и заботливыми, и мягкими, но обольщаться не стоит, ведь это лишь часть игры для приманки жертвы.

Психопаты обычно стремятся к эскалации отношений, они «гонят коней», чтобы жертва не убежала от них. Красиво ухаживают, одаривают подарками, говорят приятные слова, очень быстро предлагают вывести отношения на новый уровень. Кроме того, такие люди могут любить экстрим — например, агрессивное вождение или вождение в нетрезвом виде.

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