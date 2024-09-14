«Возвысить голос»: Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Захарова призвала встать на защиту СМИ РФ, которые подверглись травле в США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В сложившейся ситуации вес имеют слова каждого отдельного человека в медиапространстве.

Необходимо отстаивать интересы российских СМИ и журналистов, которые подвергаются травле и физическому насилию в странах Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Медиасаммита БРИКС.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

«Вчера очередной „залп“ со стороны американских вражески-настроенных псевдодимпломатов. Помимо тех мер, которые мы будем разрабатывать и принимать, должен быть голос международного сообщества», — подчеркнула Захарова.

По мнению спикера МИД, каждая медиакоропорация, как российская, так и западная, должна встать на защиту российских журналистов, которые подвергаются гонениям на Западе.

«Вам всем нужно возвысить голос. Это должно стать заглавной новостью не только медиакорпораций, но и каждого человека, у которого есть аккаунт в социальных сетях», — считает дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в этом случае не стоит надеяться на «пронесет». Рано или поздно с такими действиями со стороны США может столкнуться любой другой представитель СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высмеяла США, которые по второму кругу вводят санкции против RT. 

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Леди Терминатор: как Наталья Батова вымолила себе другую жизнь
14:12
«Возвысить голос»: Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе
14:05
Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных
14:00
Победителями рождаются или становятся: как научиться искусству побеждать?
13:47
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
13:44
Рябков: Россия может прекратить экспорт титана и урана в США

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака