В НАТО выступили с неожиданным заявлением о завершении конфликта на Украине

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 76 0

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией по конфликту на Украине

В НАТО выступили с неожиданным заявлением о завершении конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Генсек альянса, внезапно, предложил вернуться к диалогу с Россией.

Завершить конфликт на Украине можно только при помощи диалога с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — прокомментировал нынешнюю ситуацию генсек.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что этот диалог должен быть основан на «силе Украины».

Полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса истекают 1 октября. В одном из своих последних интервью он назвал своим самым большим достижением готовность натовских войск к боевому столкновению. По его словам, за минувшие десять лет мир стало намного опаснее, и впервые боеспособные войска НАТО располагаются даже в восточной части альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одном неоднозначном заявлении, с которым не так давно выступил пожилой генсек. После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Столтенберг не только не осудил, но даже поддержал киевский режим.

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