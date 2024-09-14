В НАТО выступили с неожиданным заявлением о завершении конфликта на Украине

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией по конфликту на Украине
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генсек альянса, внезапно, предложил вернуться к диалогу с Россией.
Завершить конфликт на Украине можно только при помощи диалога с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — прокомментировал нынешнюю ситуацию генсек.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что этот диалог должен быть основан на «силе Украины».
Полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса истекают 1 октября. В одном из своих последних интервью он назвал своим самым большим достижением готовность натовских войск к боевому столкновению. По его словам, за минувшие десять лет мир стало намного опаснее, и впервые боеспособные войска НАТО располагаются даже в восточной части альянса.
Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одном неоднозначном заявлении, с которым не так давно выступил пожилой генсек. После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Столтенберг не только не осудил, но даже поддержал киевский режим.
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