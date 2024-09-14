Движение в радость: что поможет избавиться от боли в коленях

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 37 0

Реабилитолог Бабыдов: при боли нужна работа со стабилизирующими колено мышцами

Движение в радость: что поможет избавиться от боли в коленях

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Дискомфорт в суставах могут вызывать самые разные причины.

Избавиться от боли в колене, если это не артроз или воспаление, поможет работа с мышцами. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил реабилитолог Евгений Бабыдов.

Он указал, что без должного обследования понять причину боли невозможно. После проведения МРТ и ортопедической диагностики сустава пациента направляют к реабилитологу, который оценит состояние связок и нарушение ходьбы.

«Работа с физиотерапевтом ведется по трем направлениям: коррекция осанки (ее нарушения могут повышать нагрузку на сустав), работа с подвижностью сустава, стабилизационные упражнения на нестабильных опорах. Для нормализации амплитуды движения сустава можно лечь на спину и сгибать и разгибать колено, скользя пяткой по поверхности пола. Движение нельзя делать через боль», — пояснил реабилитолог.

Физиотерапия и курс массажа помогут решить проблему, отметил реабилитолог.

Износ хрящевой ткани наблюдается уже на третьей стадии выраженного артроза. В этот период пациенты жалуются на сужение суставной щели, в следствие чего происходит травматизация тканей вокруг сустава.

Раннее 5-tv.ru писал. как центр реабилитации помогает спортсменам восстанавливаться после травм.

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