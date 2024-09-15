Оставила детей в аэропорту и сбежала: как актера Манучарова бросила вторая жена

Украинский конфликт сыграл решающую роль в семейном разладе.

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров раскрыл неприятные подробности развода с женой Дорой Надеждиной в интервью коллеге Борису Корчевникову. 42-летний артист был женат дважды. От первого брака у него есть дочь Арина. Вторая супруга родила ему дочь Нину и сына Даниила.

Отношения с ней начали портиться в связи со специальной военной операцией (СВО) РФ на Украине. Дора, американка русского происхождения, не захотела оставаться в России и принимать позицию мужа.

«Через месяц после (начала) СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке с заокеаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить, а в ответ — нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там», — вспоминал Манучаров.

Артист успокаивал жену, но не смог убедить, что в России их семье ничто не угрожает. Тогда Дора Надеждина решила сбежать от него вместе с детьми.

«Я узнал об этом постфактум. Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что супруга с детьми пытается пересечь границу Российской Федерации и уехать в Нью-Йорк. Нужно ваше разрешение», — сказал актер.

Услышав это, Манучаров позвонил жене и попытался уговорить ее остаться, но решение переехать к родственникам за океан оказалось сильнее. Детей Надеждина оставила в аэропорту, а сама улетела в Нью-Йорк. Когда ведущий приехал в Шереметьево, сын и дочь ждали его там одни. С тех пор ребята общаются с мамой на расстоянии, Манучаров не мешает этому общению, но сам полностью разорвал отношения с Надеждиной. Они не разговаривают уже два года.

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