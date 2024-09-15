Земфира* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде РФ

Минюст России включил артистку в список в феврале 2023 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Земфира Рамазанова* обжаловала в Верховном суде РФ отказ исключить ее из реестра иноагентов. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на данные источника в суде.
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу артистки на включение в упомянутый перечень. Кроме того, она подавала жалобу на отказ снять с нее этот статус 7 июля 2023 года. Апелляция на решение суда поступила 14 июня 2023-го. Несмотря на методичную работу адвокатов, Земфира не продвинулась в разрешении этого вопроса.
«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов», — заявил представитель суда.
Минюст РФ признал Земфиру иностранным агентом 10 февраля 2023 года после серии открытых выступлений в поддержку Украины. Исполнительница также регулярно давала и продолжает давать концерты в недружественных странах, на которых звучат лозунги против спецоперации по защите Донбасса, она также получала материальную помощь от иностранных источников.
Закон, регулирующий деятельность иноагентов, вступил в силу 1 декабря 2022 года, соответствующий реестр с этого дня стал единым. Человека могут включить в список вне зависимости от его гражданства, в случае с компаниями не учитываются их организационно-правовые формы.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности высылки британских дипломатов из РФ.
* — признана иностранным агентом в РФ
Читайте также
49%
-0.18 100.80
0.41
Нашли ошибку?