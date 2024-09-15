Максим Галкин* ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика

В МВД указали на деятельность Галкина* в интересах финансирования из-за рубежа
Фото: Instagram** / maxgalkinru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несмотря на свою откровенную позицию, артист не оставляет надежду исключить свое имя из реестра иноагентов.
Юморист и телеведущий Максим Галкин* в ходе своих выступлений на заграничных площадках пропагандирует антироссийские идеи. То есть открыто ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика. Соответствующую информацию можно найти в решении Мосгорсуда по апелляции на признание артиста иноагентом.
Из текста документа следует, что во время своих концертов в других странах он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Кроме того, он распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции. Эти данные, согласно решению, «свидетельствуют об иностранной поддержке, осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов».
Максим Галкин* безуспешно пытается снять с себя статус иноагента.
Галкин подал в Верховный суд жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов 23 июля. Попал он в этот список 16 сентября 2022-го в связи с получением финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности». В мае 2023 года он потребовал снять с него статус и получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы. Кассационную жалобу комик подал в апреле 2024-го, в мае Второй кассационный суд общей юрисдикции выдал очередной отказ. После этого Галкин и обратился в Верховный суд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Земфира* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде РФ.
* — включены в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
* * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
49%
-0.18 100.80
0.41
Нашли ошибку?