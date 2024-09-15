Диагноз по голосу: как распознать сахарный диабет без анализов

Сейчас в мире проживает около 240 миллионов человек, которые не знают о своем заболевании.

C помощью анализа голоса можно определить наличие таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, сердечно-сосудистые патологии, депрессию и даже выявить высокое кровяное давление. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Мария Сирош.

В этот список входит и сахарный диабет. По словам эксперта, данное заболевание может влиять на разные характеристики голоса.

«Например, в одном из исследований выяснилось, что у женщин диабетиков голос может быть выше, а у мужчин диабет влияет на силу и громкость голоса. И это происходит потому, что, в частности, диабет влияет на обезвоживание голосовых связок, а также на нервы и силу мышц», — объяснила специалист.

По словам специалиста, ученые создали математическую модель, которая позволяет определять диабет по голосу. Участники эксперимента шесть раз записывали одну и ту же фразу. В результате удалось извлечь 14 акустических характеристик, по которым точность определения диабета составила около 80%.

Кроме того, была создана модель искусственного интеллекта, определяющая данное заболевание по голосу.

«Тут точность была немного ниже — около 60-70%. Конечно, эти изменения в голосе очень сложно определить на слух. Но у некоторых людей, у которых диабет больше десяти лет, уже есть такие изменения в голосе, которые может услышать обычный человек», — рассказала Сирош.

По словам эксперта, внедрение новых технологий для распознавания диабета не избавит людей от необходимости сдавать анализы. Однако их наличие поможет многим обратить более пристальное внимание на свое здоровье.

«Сейчас в мире существует примерно 240 миллионов человек, у которых есть диабет, но которые об этом не знают. И в 90% это диабет второго типа — тот диабет, на который влияет питание и образ жизни. То есть то, на что мы можем сами повлиять. И поэтому выявлять такой диабет крайне важно», — резюмировала нутрициолог.

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