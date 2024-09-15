Неизвестные попытались ослепить экипаж летевшего из Петербурга самолета

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 59 0

Сейчас ведутся поиски нарушителей.

Неизвестные попытались ослепить экипаж летевшего из Петербурга самолета

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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В ночь на воскресенье, 15 сентября, неустановленные лица предприняли попытку ослепить экипаж самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Челябинск. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«В 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна „Боинг-738“, осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск», — пояснили в сообщении.

Правоохранительные органы уточнили, что злоумышленники не успели нанести вред, и самолет взлетел по расписанию. Благодаря профессионализму пилотов, пострадавших в результате происшествия не оказалось. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.

Сейчас ведутся поиски нарушителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раннее 5-tv.ru писал о крушении легкомоторного самолета в Алтае.

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