Впервые за три года! Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения
Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения
Фото: www.globallookpress.com / Darryl Dyck
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Значит ли это, что лед между сыном и отцом треснул?
Королевская семья Великобритании в юбилей принца Гарри решила впервые за три года забыть на время все обиды и публично поздравить родственника. Сыну короля Карла III исполнилось 40 лет. На официальной странице в соцсетях королевской семьи появилось фото сбежавшего в США принца Гарри.
«Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием сегодня!» — написано под снимком, где Гарри в сером строгом костюме беззаботно улыбается.
Многие поклонники семейства восприняли это как добрый знак, который указывает на потепление в отношениях принца с семьей. Другие же сочли поздравление неуместным после всего того, что Гарри сделал семье.
«С днем рождения! Надеюсь, у вас будет лучший день, которого вы заслуживаете. Вас по-настоящему любят»;
«За еще один год, наполненный счастьем и значимыми начинаниями»;
«Какой странный пост, учитывая, какие страдания запасной принес королевской семье. Они, должно быть, больше нас знают о душевном состоянии принца в Монтесито»;
«Он все еще эгоистичный и незрелый, его следует лишить титулов. Мы никогда не простим того, что он сделал с королевой», — поделились на два лагеря комментаторы.
Как писали зарубежные СМИ, принц сначала отпразднует в скромной обстановке юбилей с женой и детьми, а потом отправиться веселиться на вечеринку только со своими друзьями.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей.
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