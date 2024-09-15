Впервые за три года! Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 27 0

Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения

Впервые за три года! Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Darryl Dyck

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Значит ли это, что лед между сыном и отцом треснул?

Королевская семья Великобритании в юбилей принца Гарри решила впервые за три года забыть на время все обиды и публично поздравить родственника. Сыну короля Карла III исполнилось 40 лет. На официальной странице в соцсетях королевской семьи появилось фото сбежавшего в США принца Гарри.

«Поздравляем герцога Сассекского с 40-летием сегодня!» — написано под снимком, где Гарри в сером строгом костюме беззаботно улыбается.

Многие поклонники семейства восприняли это как добрый знак, который указывает на потепление в отношениях принца с семьей. Другие же сочли поздравление неуместным после всего того, что Гарри сделал семье.

«С днем рождения! Надеюсь, у вас будет лучший день, которого вы заслуживаете. Вас по-настоящему любят»;

«За еще один год, наполненный счастьем и значимыми начинаниями»;

«Какой странный пост, учитывая, какие страдания запасной принес королевской семье. Они, должно быть, больше нас знают о душевном состоянии принца в Монтесито»;

«Он все еще эгоистичный и незрелый, его следует лишить титулов. Мы никогда не простим того, что он сделал с королевой», — поделились на два лагеря комментаторы.

Как писали зарубежные СМИ, принц сначала отпразднует в скромной обстановке юбилей с женой и детьми, а потом отправиться веселиться на вечеринку только со своими друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри не пригласил Меган Маркл на свой юбилей.

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