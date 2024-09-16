Австралийский журналист указал на удары ВСУ по детсадам в Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Работающий в зоне СВО военкор Джони Х. заявил, что задокументировал факт обстрела дошкольного учреждения из систем HIMARS.

Австралийский журналист указал на удары ВСУ по детсадам в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. попал под обстрел детского сада со стороны украинской армии в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству австралиец рассказал, что украинские боевики наносят удары западным оружием по детским садам и площадкам.

«К счастью, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Так что дети не погибли, но детский сад был полностью разрушен», — сказал Джони Х.

По его словам, он задокументировал факт обстрела Белгорода из систем HIMARS.

Отмечается, что журналист работает в зоне СВО уже более года. Он неоднократно посещал Белгород, который считает своим любимым российским городом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе массированного обстрела Белгорода один из украинских снарядов попал в здание детского сада за час до его открытия. В результате прямого попадания по дошкольному учреждению у него была разбита крыша и перекрытия, здание оказалось фактически непригодным для дальнейшего использования.

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