Детский сад попал под обстрел ВСУ: что известно об атаке националистов на Белгород

В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности.

Один человек погиб и около 20 пострадали в результате обстрела киевскими формированиями Белгородской области. Под огнем боевиков — жилые дома и социальные объекты, один из боеприпасов попал в детский сад.

В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Массированный обстрел Белгорода украинские боевики начали рано утром. Один из снарядов попал в здание детского сада за час до его открытия. Это было прямое попадание по дошкольному учреждению: огромная воронка, разбита крыша, нет перекрытий, повсюду обломки.

«Сегодня должна была вторая группа открыться. В семь. Охранник целый. Все нормально», — рассказывает сотрудница детского сада Жанна Литвинова.

На место обстрела приехали коммунальные службы и специалисты администрации. Они обходят каждый дом, чтобы зафиксировать повреждения.

«Сегодняшнее попадание ракеты в детский сад, когда детский сад практически полностью уничтожен, мне кажется, это — опять новый уровень тревоги и переживаний за наших детей. Представить, что это произошло в рабочий день в 12 часов, там шансов выжить практически ни у кого бы не было», — сказал губернатор области Вячеслав Гладков.

В большом частном секторе осколками побиты крыши, окна, заборы, проезжая часть усыпана крошкой от бетонных блоков. Раненых, по предварительной информации, нет.

«Всего повредило на крыше, с улицы забор сильно повредило. Крышу на гараже, из садика бойлер прилетел. Трясет вас до сих пор, я уже выпила успокоительное, а успокоиться не могу, перепугались сильно», — говорит жительница Белгорода Нина Максимено.

Чудом не пострадали люди и в соседнем поселке Дубовое. Снаряды хаотично ложились в жилом квартале прямо у подъездов домов. Территория вся в осколках.

Пострадал жилой дом. Выбито остекление с первого по последний этаж. Поврежден фасад.

«Это — тихий спальный район. Школа начальная, садик вот стоит. Магазин, школа, большая школа, в том районе — тоже только школа. У нас нет никаких военных объектов», — отметила жительница поселка Дбовое Наталья Баушова.

Еще один снаряд угодил на парковку. Четыре машины полностью сгорели.

Украинские боевики не прекращают бить по городу в эти дни. Под огнем накануне оказался этот же микрорайон, пострадали люди.

Двоих детей решено перевести в Москву. Они в крайне тяжелом. В момент атаки ребята гуляли во дворе.