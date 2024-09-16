В Ростовской области 29 строений пострадали из-за природного пожара

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Распространение огня удалось остановить, но есть риск повторного возгорания.

Фото, видео: Михаил Синицын / ТАСС; 5-tv.ru

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Настоящий огненный шторм сейчас бушует в Ростовской области, где пламя с травы стремительно перекинулось на населенные пункты. Небольшие очаги за считанные минуты разрослись до огромного пожара — в итоге спасателям пришлось бороться одновременно с 60 ландшафтных возгораний.

К этому часу, по данным МЧС, распространение огня уже остановлено. Сообщается, что пострадавших и погибших нет. Но из-за сухой погоды пламя может разгореться вновь. Масштаб бедствия оценил корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Куда не глянь — громадное зарево. Небольшой поселок на грани катастрофы. Пожарные машины беспрерывно качают воду.

Зарево, горит камыш... Пожарные говорят, что домовладения удалось потушить, некоторые из них выгорели полностью.

Огонь все ярче и ярче. Уже горят ряды камыша вблизи домов. Ситуация близка к критической. Ландшафтный пожар. Мы сейчас находимся практически в его эпицентре. Мы видим языки пламени, уничтожающие сотни метров территории, на которой, преимущественно, камыш и сухая трава.

Эта драма разыгралась в Ростовской области. Все началось с небольшого задымления. Местные жители пытались сбить пламя самостоятельно.

В это же время горело и в других местах вокруг Ростова-на-Дону. Согласно официальным сводкам МЧС, пожарные тушили 60 ландшафтных возгораний. Горел камыш, трава, а вслед за ними — разнообразные постройки.

Все горит... Пожарные тушат, но, несмотря на все усилия, языки пламени, они всюду. Люди черпают воду откуда только можно.

Особенно досталось небольшому городу Аксай и садовым товариществам вокруг него. Здесь огнем повреждены больше 15 домов, некоторые сгорели дотла. Очевидцы отмечают: пожар начался с небольшого задымления.

«Запах был еще в десять утра. Мы подумали камыш горит. А, оказывается, это уже горел завод!» — говорит  пострадавшая.

Завод и склад заполыхали как костер. Хозяева построек кинулись за водой.

«Но мы наготове, шлангами поливали все в округе…» — вспоминает другой пострадавший.

Из-за этого бедствия Ростов-на-Дону не просто задымлен, а тонет в едких облаках. Вот трасса, по которой ехать крайне опасно, ведь почти ничего не видно.

Погорельцев уже перевезли в пункты временного размещения. Этот мужчина рассказал нам, как вместе с соседом чуть не сгорел заживо, пока боролся с огнем.

«Нет и нет, 45 минут, 47 пожарной не было. А там — рубероид… Как мы туда полезем под рубероид?» — говорит пострадавший.

В настоящий момент пламя разносится ветром в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. Борьба с огнем не прекращается ни на минуту. Но из-за сухой погоды и сильного ветра пожарным постоянно приходится заливать все новые очаги горения.

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