«Наши тела странные»: Кейт Уинслет пожаловалась на интимную проблему

Артистке пришлось пройти терапию.

Знаменитая голливудская актриса Кейт Уинслет обращалась за помощью к специалисту, чтобы повысить уровень либидо. Об этом артистка рассказала во время подкаста «Как потерпеть неудачу» с Элизабет Дэй.

Звезде «Титаника» пришлось пройти заместительную терапию тестостероном, дабы вернуть прежнее сексуальное влечение. Как отметила Уинслет, оно может пропасть по независимым от человека причинам.

«Иногда у женщин наблюдается настоящий провал либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой. Также может быть что-то не так с вашим уровнем тестостерона», — объяснила знаменитость.

По ее словам, многие даже не подозревают, что в организме женщины присутствует тестостерон, и порой его необходимо восполнять, чтобы вновь чувствовать себя привлекательной.

«Наши тела настолько странные и ведут себя по-странному, в особенности, когда мы становимся старше», — цитирует актрису Page Six.

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