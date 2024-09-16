«Наши тела странные»: Кейт Уинслет пожаловалась на интимную проблему
Актриса Кейт Уинслет обращалась к специалисту, чтобы повысить уровень либидо
Фото: www.globallookpress.com / Felix HÃrhager
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Артистке пришлось пройти терапию.
Знаменитая голливудская актриса Кейт Уинслет обращалась за помощью к специалисту, чтобы повысить уровень либидо. Об этом артистка рассказала во время подкаста «Как потерпеть неудачу» с Элизабет Дэй.
Звезде «Титаника» пришлось пройти заместительную терапию тестостероном, дабы вернуть прежнее сексуальное влечение. Как отметила Уинслет, оно может пропасть по независимым от человека причинам.
«Иногда у женщин наблюдается настоящий провал либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой. Также может быть что-то не так с вашим уровнем тестостерона», — объяснила знаменитость.
По ее словам, многие даже не подозревают, что в организме женщины присутствует тестостерон, и порой его необходимо восполнять, чтобы вновь чувствовать себя привлекательной.
«Наши тела настолько странные и ведут себя по-странному, в особенности, когда мы становимся старше», — цитирует актрису Page Six.
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