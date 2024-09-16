Дела о халатности и организации убийства возбуждены после ЧП в челябинской школе

После нападения подростка с молотком на учеников и педагогов в челябинской школе 68 возбуждены уголовные дела об организации убийства и халатности. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области.

Утром учащийся коррекционной школы беспрепятственно пронес в учебное заведение молоток, нож и пистолет, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Подросток ранил четырех людей и нанес увечья самому себе. Учительница смогла остановить нападавшего.

На месте происшествия работают правоохранители. Исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.

Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.

По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Также поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино.