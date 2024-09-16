Юмориста Слепакова* внесли в реестр иноагентов из-за антироссийских песен

Минюст РФ в 2023 году признал комика Семена Слепакова* иностранным агентом за антироссийские песни и стихи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Предметом разбирательства, в частности, стала песня «Колыбельная», написанная от имени матери, чей сын якобы участвовал в спецоперации. В ней, как говорится в документах, Слепаков высмеивает погибших в боевых действиях российских солдат.

Также в документах упоминается песня «Нет вобле!» и заявление Слепакова одному из иностранных интернет-порталов о том, что он считает своей родиной Израиль.

Кроме того, по данным Минюста, комик получал иностранное финансирование до начала СВО одной операцией в январе 2021 года и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года.

Слепаков на днях повторно обжаловал в Верховном суде России отказ в снятии статуса иностранного агента. В начале июня он уже подавал иск к Минюсту о снятии статуса, но Замоскворецкий суд отклонил его.

Также в июне юмориста оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию постов в Telegram-канале без маркировки. В реестре иноагентов Слепаков находится с апреля 2023 года.

В мае этого года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала Юлия Навальная** — вдова блогера Алексея Навального***. Кроме того, в своем заявлении на YouTube она поддержала Украину.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен еще один соратник Навального — Леонид Волков***. В различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юмориста Максима Галкина* уличили в ведении политической деятельности в интересах иностранного заказчика.

* — признан иноагентом в РФ.

** — включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.