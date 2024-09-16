Лифт с людьми сорвался в московском ТЦ «Афимолл Сити»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 55 0

Что известно о ЧП?

Лифт с людьми сорвался в московском ТЦ «Афимолл Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В московском торговом центре «Афимолл Сити» сорвался лифт. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

В момент происшествия внутри кабины находились люди. По предварительной информации, все являются работниками делового центра. К счастью, погибших нет. Пострадавших осматривают медики.

«Афимолл Сити» располагается на Пресненской набережной Москвы. Оно было построено в 2011 году. За минувшие годы подобных инцидентов не случалось. Однако были ситуации с возгораниями и умышленными убийствами.

Представители правоохранительных органов проведут проверку по факту произошедшего и установят виновников. Необходимо выяснить, были ли нарушения по части техники безопасности и эксплуатации лифта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подросток напал с молотком на людей в школе Челябинска: что известно к этому часу.

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