«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 542 0

Цели — опорные и наблюдательные пункты, маршруты движения боевой техники и кочующих огневых средств боевиков киевского режима.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одной из мотострелковых бригад группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты РСЗО «Град» наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам движения боевой техники и кочующих огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так как задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности, расчеты боевых машин РСЗО «Град» находятся на круглосуточном дежурстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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