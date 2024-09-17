Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одной из мотострелковых бригад группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты РСЗО «Град» наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам движения боевой техники и кочующих огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так как задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности, расчеты боевых машин РСЗО «Град» находятся на круглосуточном дежурстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.