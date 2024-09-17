«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Цели — опорные и наблюдательные пункты, маршруты движения боевой техники и кочующих огневых средств боевиков киевского режима.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одной из мотострелковых бригад группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению украинских боевиков в приграничном районе Курской области.
Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты РСЗО «Град» наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам движения боевой техники и кочующих огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так как задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности, расчеты боевых машин РСЗО «Град» находятся на круглосуточном дежурстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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