«Контрабанда и отмывание денег»: в США арестовали гражданина России

Россиянина арестовали по обвинению в экспорте микроэлектроники из США
Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza
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По данным американского Минюста, мужчина якобы снабжал российскую армию компонентами из Штатов.
В США арестовали гражданина России Дениса Постового, его обвиняют в якобы незаконном экспорте микроэлектроники для нужд российской армии, сообщил американский Минюст.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — утверждается в распространенном сообщении ведомства США.
Американские следователи уверены, что микроэлектронику Денис якобы поставляет для изготовления в России беспилотников, которые в дальнейшем будут использоваться в конфликте с Украиной.
Первое слушание дела Дениса Постового назначено на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.
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