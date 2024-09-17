Южная Корея, Сингапур и Мальдивы: где россияне планируют отдых на Новый год

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

«Газета.ру»: вдвое больше россиян встретят Новый год за границей

Южная Корея, Сингапур и Мальдивы: где россияне планируют отдых на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Зарубежные бронирования составляют больше половины от всех выбранных направлений для отдыха.

Россияне стали чаще отдавать предпочтение отдыху в новогодние праздники за границей. Предстоящие длинные выходные такой выбор сделают вдвое больше граждан России, сообщает Газета.ру.

По информации издания, на данный момент доля зарубежных бронирований составляет 51% от всех направлений.

Большая часть россиян намерена провести Новый год в Азии. В сравнении с прошлым годом: в десять раз вырос спрос на поездки в Шанхай. В восемь раз — на поездки в столицу Южной Кореи, Сеул. Также — Токио и Сингапур. Дубай стал популярен в семь раз, и в шесть раз чаще стали покупать путевки в Гонконг.

Несмотря на интерес к Азии, остались популярны традиционные морские направления. Шри-Ланка и Мальдивы — одни из самых популярных. Более редкими местами для встречи Нового года оказались: отдых в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине и испанской Барселоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую одежду взять с собой на отдых. Все вещи должны сочетаться между собой. Но есть и другие правила, которые помогут блистать в путешествии.

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