Собираем капсулу в отпуск: какую одежду взять с собой на отдых

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 273 0

Стилист Герман: в отпуск стоит брать сочетающиеся друг с другом вещи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все вещи должны сочетаться между собой. Но есть и другие правила, которые помогут блистать в путешествии.

Одежду для отпуска стоит подбирать исходя из принципа капсульного гардероба. Об этом персональный стилист Марина Герман эксклюзивно рассказала 5-tv.ru

«Самое важное в том, что это должна быть действительно капсула. То есть все ваши вещи и аксессуары должны миксоваться между собой», — рассказала Герман.

При этом «низа» должно быть меньше, чем «верха» в два раза. При соблюдении этого правила чемодан получится достаточно небольшим, а сочетания останутся разнообразными. Ведь никому не хочется возить тяжести, особенно в дальние путешествия или, если на маршруте есть пересадка.

Разнообразить внешний вид, без сильной траты места в багаже, помогут аксессуары. Их можно взять больше, чем одежды, не теряя комфорт, так как они значительно легче и компактнее.

«Рекомендую брать меньше одежды, но больше необычных аксессуаров, которые смогут каждый день, даже образы из тех же самых вещей, делать новыми, интересными, необычными», — поделилась Марина.

Также персональный стилист поделилась неочевидным советом: стоит перед упаковкой чемодана разложить все вещи на полу. Это даст возможность охватить разом все и понять точно ли вещи подходят друг к другу.

Часто по утрам много времени уходит на раздумия: «А что же мне сегодня надеть?» Чтобы не тратить драгоценные минуты, можно заранее сфотографировать варианты образов. Такой способ поможет увидеть «лук» целиком без примерки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон.

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