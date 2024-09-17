Рэпера и продюсера P.Diddy арестовали в США по делу о домогательствах

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 10 0

Ранее на него было написано множество заявлений о сексуальном насилии. Также его подозревают в торговле людьми.

Рэпера и продюсера P.Diddy арестовали в США по делу о домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Henry McGee

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Рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим. ред.) взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда, сообщает The New York Times.

Официальное обвинение пока не было озвучено, но на рэпера было написано десять заявлений о домогательствах, а также сексуальном насилии. Помимо этого, P.Diddy обвиняют в торговле людьми, рэкете и издевательствах.

Сторона защиты продюсера долго отмалчивалась, но все-таки сделала противоречивое заявление.

«Это действия невиновного человека, которому нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности очистить свое имя в суде», — сообщали юристы.

В марте этого года P.Diddy задержали по подозрению в торговле людьми. В это же время был допрошен ряд свидетелей по делам о сексуальном насилии. Репер резко выражался, называя свидетелей людьми с «отвратительными убеждениями».

После публикации видео за 2016 год, где P.Diddy избивает одну из своих подопечных — Кассандру Вентуру, мужчина записал видео с извинениями и выложил у себя на странице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера и продюсера P.Diddy написали уже десятое заявление о домогательствах.

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