«Супербактерии»: новые инфекции могут унести жизни 39 млн людей к 2050 году

Мировые эксперты пришли к неутешительным выводам.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что инфекции, полученные из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году. Об этом передает журнал Lancet.

По словам профессора Университета штата Вашингтон Стейна Фолльсета, хоть современная наука продвинулась в борьбе с устойчивыми к лекарствам микробами, этого все равно недостаточно. И в будущем человечество может ждать проблема глобального масштаба.

«Наши исследования показывают, что к 2050 году „супербактерии“ могут быть причиной восьми миллионов смертей ежегодно. Чтобы избежать этого сценария, нам необходимо срочно разработать новые стратегии по предотвращению инфекций», — сказал профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет.

Профессор вместе с другими экспертами проанализировал данные о распространении по миру «супербактерий», которые собирались в промежутке между 1990 и 2021 годами. Специалисты выяснили, что случаи смерти из-за бактерий возрастут до 8,22 миллиона к середине столетия. Таким образом, в течение следующих 25 лет неизлечимые инфекции могут унести около 39 миллионов жизней.

При этом сильнее всего пострадают жители стран Южной Азии. Кроме того, высокий уровень смертности ожидается в странах Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. Меньше всего пострадают страны Океании, а также страны Северной Европы и Северной Америки.

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