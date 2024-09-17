Наивысший уровень пожарной опасности: в ЛНР огонь охватил более 3 тысяч гектаров

В Луганской Народной Республике вторые сутки не могут справиться с крупным пожаром. Огонь распространился на площади более трех тысяч гектаров. Сгорели целые поселки. Пламя распространялось настолько быстро, что люди не успевали спасти свои вещи.

На тушение брошены спасатели из других регионов. Как сейчас обстоят дела в республике? Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Егора Кильдибекова.

Усиленная группировка МЧС пытается отстоять от огня поселок Валуйское. Частный сектор — в непроглядном дыму. Дома здесь вспыхнули как факелы. Огню понадобилось всего несколько часов, чтобы сжечь дотла около 30 строений.

Светлана ищет на этом пепелище хоть что-то уцелевшее. С пожаром местные жители пытались справиться сообща. Но силы были неравны.

«Ничего не было вообще, а потом резко оттуда пошло. И верх, и трава пошла гореть. Мы прибежали, начали тут лопатами. Засыпали, дальше не пошло», — рассказывает женщина.

Огонь в поселок Валуйское пришел через лес из соседнего населенного пункта. За день до этого в поселке Ольховая сгорели больше 100 домов и, казалось, пожар удалось ликвидировать. Тем не менее из-за сильного ветра очаги вспыхнули с новой силой и пламя продолжило свой путь.

Как только стало понятно, что огонь идет на Валуйское, в поселок прибыли сразу несколько пожарных расчетов. Одни боролись с пламенем в лесу, другие встречали его уже в черте населенного пункта. Бок о бок с сотрудниками МЧС работали и местные жители.

Из самых опасных районов людей пришлось эвакуировать. Кто-то отправился к родственникам, кто-то — в пункт временного размещения. Евгений решил остаться, хотя и понимал, что рискует жизнью.

«Хотелось в первую очередь спасти дом. Но если нет, честно, вещи уже загрузили в машину», — рассказывает местный житель Евгений.

Свой дом отстоял, а вот два соседних уже не смог. Спасателям остается только проливать пепелище, чтобы пламя снова не разгорелось.

Сейчас в Станично-Луганском районе открытого горения уже практически не наблюдается. Впервые за долгое время ветер стих и не разносит пламя по округе. Но спасатели готовы к худшему повороту событий. Говорят, что погода в течение дня может очень сильно измениться. И ветер снова поднимется и раздует новые очаги пламени.

Поэтому в ЛНР сейчас сохраняется наивысший уровень пожарной опасности. Станичной-Луганский район — это лишь один участок, на котором идет борьба с огнем. Только за вчерашний день ликвидировано 143 пожара. Сегодня группировка МЧС в регионе пополнится специалистами из Орловской и Калужской областей.