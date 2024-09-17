«Я для этого вкладываю в образование»: Анна Седокова посмеялась над дочерью

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Седоковой забавно наблюдать, как ее дочь справляется с испытаниями в новом шоу

«Я для этого вкладываю в образование»: Анна Седокова посмеялась над дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Алина Белькевич приняла участие в новом реалити-шоу.

Певицу Анну Седокову развеселила ее 19-летняя дочь Алина Белькевич, которая приняла участие в популярном шоу на федеральном канале, где привыкшей к роскоши девушке пришлось столкнуться со сложными испытаниями жизни в деревне.

В новом проекте Алина вместе с другими звездными участниками отправилась в деревню на «перевоспитание». Дочери Седоковой пришлось ночевать в сарае, мыться под ледяной водой, строить курятник и вычищать коровник. А в первом испытании она уже успела побегать за поросятами и поваляться в навозе. Певицу позабавили старания дочери.

«Доченька, я горжусь тобой! Именно для этого я вкладываю в образование столько времени и усилий», — иронично написала в своем блоге Седокова.

В программе Алина призналась, что хочет, чтобы ее видели настоящую, а не просто как дочку знаменитости.

«Я думала, что недостаточно интересная, чтобы со мной люди общались просто потому что я та, кто я есть. У меня цель показать людям, что я не просто звездный ребенок, что я личность и без мамы», — заявила Белькевич.

Седокова у себя в соцсетях отметила, что дочка никому ничего доказывать не должна.

«Моя девочка, моя гордость. Я поздравляю тебя с премьерой! Поверь, ты никому ничего не должна доказывать. Потому что ты всегда была и будешь лучше, чем я! Люблю безумно!» — заявила Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о всех любовных неудачах Анны Седоковой.

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