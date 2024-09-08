Спортсмены, бизнесмены, танцовщик: любовные неудачи певицы Анны Седоковой

У певицы трое детей от трех разных мужчин.

Певица Анна Седокова в который раз объявила о разводе со своим мужем латвийским баскетболистом Яннисом Тимма. В своей социальной сети знаменитость подчеркнула, что новая жизнь без супруга пошла ей на пользу. Эта же тенденция прослеживалась и с другими мужьями Седоковой. А их у нее было целых три. С каждым новым разводом популярная исполнительница лишь хорошеет, вот только остается в итоге одна. Ни с кем из них у экс-солистки группы «ВИА Гра» не получилось выстроить хорошие и крепкие отношения. Все бывшие Седоковой, как на подбор в материале 5-tv.ru.

Изменял беременной

Первый брак юной артистки (и самый болезненный) пришелся на пик ее популярности. Тогда Седокова была солисткой группы «ВИА Гра». Она была молода, влюбчива и наивна, когда встретила футболиста Валентина Белькевича.

Роман развивался стремительно. Тогда певицу не смущала разница почти в десять лет с избранником. Она хотела одного — быть рядом с сильным и взрослым мужчиной, которого она любит. Ради него она даже ушла из группы.

Вскоре в 2004 году Анна быстро вышла замуж и забеременела. И тут сказка закончилась. Белькевич начал изменять новоиспеченной жене, когда та еще была беременна.

«Я помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: «А пойдем домой», — вспоминала Седокова в прямом эфире в социальных сетях.

Спортсмен не находил времени на жену, но находил его на посещение клубов. Валентин стал регулярно возвращаться домой к шести утра.

«Мама тогда сказала мне: „Не смей разводиться. Ты будешь никому не нужная женщина, старая и с ребенком на руках“. И я действительно осталась одна. У меня была группа „ВИА Гра“, я пела, я была звездой, и тут я оказалась дома, ждущая мужа, который не хотел приходить домой. Без работы, без денег, и мне нужно было начать свою жизнь», — вспоминала артистка.

Исполнительница родила от Белькевича дочку Алину. Именно она подтолкнула Седокову уйти от нелюбящего мужа. В 2006 году супруги официально развелись. Несмотря на регулярные измены Валентина Седокова сохранила с ним хорошие отношения ради дочери.

«Я лежала у Али в комнате, плакала, и она меня позвала. Я до сих пор помню это „мама“ посреди ночи. Тогда я поняла, что я не старая, что я нужна и должна что-то изменить в своей жизни», — рассказывала звезда.

В 2014 году на 42-м году жизни белорусский спортсмен скончался из-за оторвавшегося тромба.

Отнял дочь

Спустя пять лет после развода с первым мужем Анна наконец смогла обрести счастье с новым избранником — украинским бизнесменом Максимом Чернявским. История во многом повторилась. Влюбленные быстро поженились и стали родителями. Седокова подарила Максиму дочь Монику, которую она родила в США. Об этом еще артистка пожалеет, ведь вскоре они расстанутся с бизнесменом, и он получит основную опеку над малышкой, так как этим делом занимался суд Лос-Анджелеса. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год.

Рассталась пара по слухам из-за чрезмерной ревности Максима и его нежелания уезжать из Соединенных Штатов. Также поговаривали об измене и этого избранника Седоковой, но сама артистка предпочла замять скандал.

«Причина нашего развода с мужем не связана ни с какой конкретной женщиной. Сейчас у нас хорошие отношения. Но причину озвучивать не буду. На самом деле между нами произошло что-то, чего мы сами еще не поняли. Мы еще очень молодые и вспыльчивые. Знаю точно — я уважаю этого человека, а он уважает меня», — объясняла певица, которой пришлось потратить немало сил и нервов на суды.

Чернявский же рассказывал в интервью, что Седокова сама отстранилась от семьи. Она хотела больше работать и меньше уделять времени семье. Супруги не сошлись во взглядах.

Сердце в бинтах

После Чернявского у Анны было много поклонников: и артисты, и танцоры. С одним даже танцором Сергеем Гуманом у певицы получилось выстроить отношения.

«Когда мы встретились, мы были два диких волчонка, больше не желающих любить и без способности верить. У каждого из нас есть прошлое, причинившее нам достаточно боли. И мое, и его сердце было в бинтах, но мы нашли друг друга и стали целительным лекарством, спасшим нас», — рассказывала в соцсетях артистка.

Отношения продлились недолго из-за загруженности знаменитостей.

Ультиматумы

В третий раз родить Седокова решилась от бизнесмена Артема Комарова. Мужчина сделал предложение певице, но сыграть свадьбу они так и не успели. Даже сын Гектор не смог укрепить отношения партнеров.

«Основываясь на своих прежних болезненных отношениях, я ломаю и крушу следующие, дую на воду, боясь, что все опять будет плохо. Убегаю из-под венца. Прошлым летом у меня должна была состояться свадьба, большая и красивая. С отцом моего сына Гектора. Но в какой-то момент я испугалась. И убежала. Со словами: я сильная, я справлюсь, мне от тебя ничего не нужно. Но ему, к счастью, хватает мудрости не давить на меня, не кричать. Он мудрый, умный, как-то все правильно расставляет», — рассказывала Анна.

Выяснилось, что Артем заставлял исполнительницу хита «Шантарам» бросить карьеру, и ответом на ультиматум стало окончание отношений.

Очередное разочарование

Череда расставаний привела одинокую Анну к началу. В роли новых избранников артистка видела спортсменов, к которым испытывала неконтролируемую страсть. В октябре 2019 года певица призналась в блоге, что влюбилась в баскетболиста Яниса Тимму. При этом в этом же году спортсмен расстался с бывшей супругой, поэтому Седокову тут же назвали разлучницей.

На этот раз певица выбрала избранника помладше. В 2020 году она вновь вступила в брак, предполагая, что на этот раз навсегда. Но не тут-то было. И в этом союзе начались проблемы. У пары были абсолютно разные взгляды на будущее. Чтобы сохранить отношения, супруги даже пытались пожить отдельно, но все стало только хуже.

Последнее время Анна в своем блоге стала постоянно говорить о расставании со спортсменом, однако они все же оставались вместе. В это время и сам баскетболист выносил сор из избы. Он обвинил жену в страсти к деньгам.

Теперь Седокова решила окончательно: с Янисом у них окончательно все. Певица даже написала длинный пост на эту тему в социальных сетях.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть», — начала вдохновлено артистка.

Вновь одинокая звезда решила углубиться в философию и напомнить подписчикам, что жизнь — это либо дерзкое приключение, либо ничего. Знаменитость также подчеркнула, что это ее тело и ее дело. Свои ошибки она будет исправлять исключительно сама.

«Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный», — написала Анна.

Вот так как всегда с улыбкой на лице Седокова решила попрощаться с третьим мужем. Вот только на душе ее явно не все так радостно, ведь каждый раз случается одно и то же и она остается одна. Может дело в отношении к семье, может в приоритетах, а может и в самой любви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что поклонники забили тревогу из-за новой внешности Седоковой.