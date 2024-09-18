Последние подробности о деле медиков, задержанных после смерти пациентов в Красноярском крае

Они приезжали домой к людям и ставили капельницы с сильнодействующими препаратами.

В Красноярске задержали девять человек, которые оказывали небезопасные медицинские услуги. Они приезжали домой к пациентам, ставили капельницы с сильнодействующими препаратами, на оборот которых лицензии не было, как и должной квалификации.

Такое лечение проводилось без предварительной диагностики и могло стать причиной смерти трех человек. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин рассказал об этой нашумевшей истории.

Оперативники проводили задержания сразу по нескольким адресам. Некоторые из подозреваемых старательно делали вид, что не понимают причин происходящего, и даже показывали диплом нарколога. По версии следствия, задержанные обещали на дому избавить пациентов от похмелья: ставили капельницы, давали психотропные и сильнодействующие препараты, которые просто так не раздают — нужна лицензия.

Кроме того, все лекарства должны храниться в определенных условиях. И, судя по кадрам, снятым оперативниками, этими правилами тоже пренебрегли. Упаковка с ампулами, к примеру, хранилась в морозилке.

«Приезжают на дом, вообще не имея никакой лицензии, никакого опыта лечения подобных пациентов. Не оценивают общее состояние, сколько человек пил, сопутствующие заболевания, зачастую делают психотропные препараты и уезжают. И мы понимаем, что может быть угнетение дыхания, аспирация рвотными массами, все что угодно. Пока человек на дому, без наблюдения, с ним может случиться все что угодно», — отметил врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

Причем брались такие «специалисты» за любые, даже самые тяжелые случаи. Главное — побыстрее закончить и получить деньги.

«Возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывающей на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. В результате их преступной деятельности погибли трое человек», — сообщила исполняющий обязанности старшего помощника главы ГСУ региона Лариса Нейланд.

Однако в скором времени список фигурантов этого дела может пополниться. Сейчас ищут всех причастных к незаконному обороту препаратов. Также следствие выясняет, есть ли в этом деле еще пострадавшие.