«Кладет кучу денег и открывает двери»: Ким Кардашьян влюбилась в молодого футболиста

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 42 0

Ким Кардашьян влюбилась в 21-летнего футболиста Джуда Беллингема

«Кладет кучу денег и открывает двери»: Ким Кардашьян влюбилась в молодого футболиста

Фото: www.globallookpress.com / © face to face

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инсайдеры назвали имя красавца, укравшего сердце звезды.

Американская телезвезда Ким Кардашьян тайно влюблена в полузащитника испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Джуда Беллингема. Инсайдер заявил Life & Style, что знаменитость буквально помешалась на молодом спортсмене, который младше ее на 22 года.

Так, 43-летняя Кардашьян уже пригласила 21-летнего Беллингема стать лицом мужской линейки ее бренда одежды. И источники утверждают, что она надеется только на длительное сотрудничество.

Помимо этого, бывшая жена рэпера Канье Уэста каждую свободную минутку тратит на то, чтобы пересмотреть видео со спортсменом. Подруг она завалила фото Беллингема и уже спланировала свое расписание так, чтобы попасть с сыном Сентом на все матчи футболиста.

«Чем больше Ким встречается с Джудом, тем больше он ей нравится и тем больше она влюбляется в него, несмотря на то, что маловероятно, что она заполучит этого парня. Она кладет ему в карман кучу денег и открывает двери для VIP-обслуживания, когда он находится в США. Но, похоже, ничто не помешает Ким», — заявляет источник.

Спортсмен на Кардашьян пока никак не реагирует, ведь он не свободен. Джуд встречается с голландской моделью Лаурой Селией Валк.

Ранее 5-tv.ru назвал стоимость улыбки рэпера Канье Уэста.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
«Для детей странно, что мама — известная»: Алсу раскрыла завесу тайн семьи
19:07
Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье
19:03
Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
18:59
Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения
18:47
«Вкусы воспитываются»: могут ли чипсы вызвать зависимость у детей
18:40
Во Франции одобрили начало процедуры импичмента президенту Макрону

Сейчас читают

«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
Солист «Иванушки International» о начале карьеры: «Никому не были нужны»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака