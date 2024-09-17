Красное или белое: кардиолог рассказала, какое вино полезнее для сердца

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 45 0

Кардиолог Маршинцева рассказала о пользе вина для сердца

Красное или белое: кардиолог рассказала, какое вино полезнее для сердца

Фото: www.globallookpress.com / © Eduardo Parra

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Важно помнить о мере и предостережениях!

Красное вино содержит выраженные антиоксиданты в восемь раз больше, чем белое вино. Об этом рассказала кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с РИА Новости.

Как уверяет кардиолог, главное преимущество красного вина для сердца – снижение потребности миокарда в кислороде.  Однако ежедневное употребление вина в допустимых дозах не гарантирует полного избавления от заболеваний, но негативное воздействие на сердце оно не окажет.

«Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде… Приняв 100-200 миллилитров красного вина, вряд ли будет какое-то пагубное влияние на сердце, однако процент пользы тоже небольшой, он вряд ли будет особо заметен», – отмечает Маршинцева.

Все решения, связанные со здоровьем, важно обсудить с лечащим врачом. 

Ранее 5-tv.ru писал, что неочевидный симптом сигнализирует о сердечном заболевании.

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