В Москве умерла школьница, уронившая в ванну с водой телефон

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 45 0

Ее тело нашли накануне вечером.

В Москве умерла школьница, уронившая в ванну с водой телефон

Фото: 5-tv.ru

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В ванной комнате одной из московских квартир нашли тело восьмиклассницы без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело обнаружено было вечером 16 сентября. Прибывшие на место правоохранители установили, что школьница умерла примерно за час до их приезда. По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения электрическим током.

Выяснилось, что девушка находилась в ванной, наполненной водой. Внезапно она туда уронила в свой телефон, подключенный к электросети. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве. В результате происшествия один ребенок погиб.

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