В Москве умерла школьница, уронившая в ванну с водой телефон

В ванной комнате одной из московских квартир нашли тело восьмиклассницы без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело обнаружено было вечером 16 сентября. Прибывшие на место правоохранители установили, что школьница умерла примерно за час до их приезда. По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения электрическим током.

Выяснилось, что девушка находилась в ванной, наполненной водой. Внезапно она туда уронила в свой телефон, подключенный к электросети. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве. В результате происшествия один ребенок погиб.