Водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 57 0

В результате происшествия один ребенок погиб.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель каршеринга сбил двух подростков в Москве. Об этом сообщили в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры столицы. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 5-tv.ru.

На северо-западе Москвы по улице Планерная иномарка Toyota, принадлежащая службе каршеринга, совершила наезд на 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку посреди пешеходного перехода. В результате первый ребенок умер на месте от полученных травм, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Примечательно, что «зебра» — регулируемая. Водитель каршеринга проигнорировал красный сигнал светофора и наличие людей, хотя погодные условия помех не составляли.

«В ближайшее время он (подозреваемый — Прим. ред.) будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили представители ведомства.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На данный момент иные подробности дела не разглашаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лифт с людьми сорвался в московском ТЦ «Афимолл Сити».

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Водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве

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