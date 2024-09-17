Обвиняемому в педофилии сатанисту из Подмосковья предъявили новые обвинения

Сатанисту из подмосковного Красногорска Сергею Чулкову, которого арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, предъявили новые обвинения. Об этом сообщили два источника 5-tv.ru, знакомые с ходом расследования.

О задержании мужчины стало известно в марте 2024 года. По версии следствия, за два года до ареста он несколько раз изнасиловал 14-летнюю девушку. Кроме того, были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, на которых мужчина нападал на случайных прохожих. В багажнике автомобиля Чулкова тогда обнаружили ножи и мачете.

Житель Подмосковья не признал вину в содеянном, заявив, что в интимную близость со школьницей он вступил по обоюдному согласию.

Сейчас же выяснилось, что Чулкову также предъявили обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Эти преступления следствие усмотрело в содержании манифеста Чулкова — Liber 666, который он распространял в социальных сетях.

На эти обвинения Чулков ответил, что написал текст в шутку, не подозревая, что кто-то воспримет его всерьез.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в педофилии Чулков оказался украинским неонацистом.