Обвиняемому в педофилии сатанисту из Подмосковья предъявили новые обвинения

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Вину за предыдущие инкриминируемые преступления он не признал.

Обвиняемому в педофилии сатанисту из Подмосковья предъявили новые обвинения

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Сатанисту из подмосковного Красногорска Сергею Чулкову, которого арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, предъявили новые обвинения. Об этом сообщили два источника 5-tv.ru, знакомые с ходом расследования.

О задержании мужчины стало известно в марте 2024 года. По версии следствия, за два года до ареста он несколько раз изнасиловал 14-летнюю девушку. Кроме того, были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, на которых мужчина нападал на случайных прохожих. В багажнике автомобиля Чулкова тогда обнаружили ножи и мачете.

Житель Подмосковья не признал вину в содеянном, заявив, что в интимную близость со школьницей он вступил по обоюдному согласию.

Сейчас же выяснилось, что Чулкову также предъявили обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Эти преступления следствие усмотрело в содержании манифеста Чулкова — Liber 666, который он распространял в социальных сетях.

На эти обвинения Чулков ответил, что написал текст в шутку, не подозревая, что кто-то воспримет его всерьез.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в педофилии Чулков оказался украинским неонацистом.

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