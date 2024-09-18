Правда или миф: помогут ли тыквенные семечки избавиться от глистов без таблеток

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Тыква — универсальный продукт, который избавит вас от проблем со здоровьем и станет хорошим сезонным гарниром. Врач-диетолог Рустем Садыков в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал, можно ли есть тыквенные семечки и помогут ли они от глистов.

«Если думаете, оставлять тыквенные семечки или выбрасывать, то ответ однозначный: оставлять», — говорит эксперт.

Семечки являются источником витаминов: Е, К, D и В, в них содержатся аминокислоты, железо, фосфор, а также жирные кислоты и растительные жиры.

Доктор выделил семь причин, почему в пищу стоит употреблять семена тыквы. Они улучшат работу сердца, защищают организм от инфекций, улучшают качество сна, снижают риск диабета, замедляют старение, улучшают пищеварение. Также они оказывают общеукрепляющее действие на человека. Вдобавок, они повышают уровень дофамина, а значит и настроение.

От глистов, семечки, конечно, не спасут, но могут помочь обезвредить их.

«Тыквенные семечки содержат кукурбитин — вещество, которое парализует паразитов. Но важно понимать, что оно не избавляет от глистов, а лишь временно их обездвиживает, — поясняет Рустем Садыков.

При этом специалист подчеркнул, что самостоятельно лечиться семенами не стоит. Скорее всего, это приведет к дополнительным проблемам со здоровьем.

Если вы хотите включить в свою рацион семечки тыквы, то врач советует употреблять их не более 100 граммов в день, большее количество может привести к диарее и вздутию. Есть семена лучше сырыми, так вы получите максимум пользы.

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