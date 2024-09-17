«Вкусы воспитываются»: могут ли чипсы вызвать зависимость у детей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Врач-психоэндокринолог Богомолов: чипсы перестраивают вкусовые рецепторы у детей

«Вкусы воспитываются»: могут ли чипсы вызвать зависимость у детей

Фото: 5-tv.ru

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Любовь к сладковатому вкусу хрустящего продукта связана с рецепторами.

Любовь детей к чипсам и различным сладостям возникает из-за постепенной перенастройки вкусовых рецепторов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

«Это показывает, что вкусы воспитываются, все вкусовые привычки родом из детства», — объяснил специалист.

Богомолов пояснил, что в результате перенастройки вкусовых рецепторов они оказываются каждый раз менее восприимчивы к соленым и сладким продуктам. Специалист подчеркнул, что со временем ребенку требуется все это в большей концентрации, чтобы получить «то самое» удовольствие из прошлого. В итоге вредная привычка превращается в потребность, заключил Богомолов.

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург добавил, что чипсы и подобные продукты не вызывают такой зависимости, как при курении или принятии наркотиков. При этом специалист отметил отдельную, но не полную схожесть, вроде участия в процессах дофамина или эндорфинов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как приучить детей питаться правильно — например, можно перейти на чипсы из брокколи.

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