Были сигналы: экипаж батискафа «Титан» мог знать о своей участи

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 47 0

Пилот батискафа «Титан» получал сигналы о проблемах с судном

Были сигналы: экипаж батискафа «Титан» мог знать о своей участи

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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Эксперты уверены, что командир судна прекрасно понимал — все погибнут.

Экипаж батискафа «Титан», который расплющило в июне 2023 года, мог предполагать, что погибнет. The Guardian сообщает, что пилот судна не мог не понимать всю серьезность сложившейся ситуации. Такой вывод сделали из-за сигналов, которые ему подавал «Титан».

Семья одного из погибших — французского путешественника Поля-Анри Наржоле — уверена, что после повреждения батискафа из-за давления на глубине, они уже понимали, что спастись им не удастся. Семья француза намерена отсудить у компании OceanGate, которая изготовила судно, 50 миллионов долларов.

Туристический батискаф «Титан» — глубоководный обитаемый аппарат способный погружаться на глубину до 4000 метров, отправился в свое последнее путешествие 18 июня 2023 года к затонувшему «Титанику». Через два часа после погружения, батискаф бесследно пропал.

На борту находились директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, 77-летний исследователь «Титаника» из Франции Поль-Анри Наржоле.

Батискаф расплющило под давлением воды, которое в 350 раз превышает давление на поверхности. Эксперт назвал смерть экипажа безболезненной, так как разрушение произошло за миллисекунды. Участие в роковой экспедиции обошлось каждому из них в 250 тысяч долларов — почти 23 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыли последнее сообщение экипажа батискафа «Титан».

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